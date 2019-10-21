Xiaomi Mi 10 может стать первым настоящим фотоаппаратом

Xiaomi серьезно относится к характеристикам камер своих телефонов и может быть настроена на то, чтобы превзойти все ожидания с помощью своих будущих устройств. Согласно источнику, Xiaomi работает над устройством с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым увеличением, такая же, как у Huawei P30 Pro. До сих пор единственными устройствами, имеющими зум на этом уровне, являются P30 Pro и OPPO Reno 10x Zoom. Также компания планирует выпустить несколько устройств с новым ISOCELL Bright HMX 108 Мп от Samsung - датчиком, который дебютировал на концептуальном телефоне Mi Mix Alpha стоимостью 2800 долларов США. Одним из таких устройств, будет Mi 10, флагман следующего поколения Xiaomi, который будет представлен в феврале следующего года.