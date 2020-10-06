Xiaomi Mi 10T Lite показали на первых фото

Неделю назад был представлен смартфон Xiaomi Mi 10T Lite, но на презентации были показаны лишь рендеры устройства. Сегодня в сети появились живые фото новинки, которые демонстрируют круглый блок основной квадрокамеры на задней панели и врезанную по центру экрана фронтальную камеру.

Напомним, что смартфон оснастили новенькой 8-нм платформой Qualcomm Snapdragon 750G с модемом Snapdragon X52, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, 84% охватом цветовой палитры NTSC и яркостью 450 кд/кв.м, стереофоническими громкоговорителями, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (как в Mi 10T), 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, боковым дактилоскопом, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, 3,5-мм разъемом и модулем NFC.