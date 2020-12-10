Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro вышли в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфонов Mi 10T и Mi 10T Pro, рекомендованная цена которых составляет 44 990 и 49 990 рублей. Речь идет о версиях на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти. При этом первые покупатели получат скидку в 4 тысячи рублей.

Напомним, что Xiaomi Mi 10T Pro характеризуется топовым чипсетом Snapdragon 865, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, модемом 5G, боковым дактилоскопом, основной камерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп, а также предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.