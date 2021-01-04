Xiaomi Mi 10i будет стоить 340 долларов

Amazon India раскрыл цены на смартфон Xiaomi Mi 10i, официальная презентация которого состоится уже завтра. Итак, вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 340 долларов, а версия на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 385 долларов. Первый можно будет купить в расцветках Atlantic Blue и Pacific Sunrise, а второй – еще и в цвете Midnight Black.

Напомним, что новинка окажется почти полной копией Redmi Note 9 Pro 5G, который оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, крошечным вырезом для фронтальной камеры (диаметр 3,8 мм), основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 на 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 750G, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C.