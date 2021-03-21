Xiaomi Mi 11 Lite 4G полностью рассекречен

В сети появились подробные характеристики смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 732G (в 5G-версии будет более продвинутый чипсет Snapdragon 775G), 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), батарею ёмкостью 4250 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, поддержку Bluetooth 5.2 и NFC, слот для карт памяти microSD, размеры 164:74:6,х мм, массу 150 г. Разъема для наушников в смартфоне не будет, зато в комплект поставки войдет адаптер питания. Mi 11 Lite 4G выйдет в чёрной, синей и розовой расцветках, а Mi 11 Lite 5G – в чёрной, зелёной и жёлтой.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Lite 4G
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