Xiaomi Mi 11 Lite 5G представлен официально

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Mi 11 Lite, которая получила 5-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 780G с графикой Adreno 642 и модемом 5G. Новинка также оснащается 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 (макро), батарею ёмкостью 4250 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, толщиной корпуса всего 6,81 мм и массой 159 граммов, поддержкой Bluetooth 5.2 и WiFi 6E, а также предустановленной оболочкой MIUI 12 на основе ОС Android 10. Вариант на 8/128 ГБ оценен в 350 долларов, а версия с 8/256 ГБ – 395 долларов.