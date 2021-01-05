Xiaomi Mi 11 Lite готовится к релизу

Xiaomi недавно представила флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 в Китае. Ходят слухи, что более продвинутый Xiaomi Mi 11 Pro выйдет в полноценный релиз к февралю или марту. В некоторых сливах секретной информации также высказывались предположения о существовании телефона под названием Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Недавно стало известно, что Mi 11 Lite может быть среди девяти новых телефонов, которые Xiaomi планирует выпустить в начале 2021 года. Говорят даже, что тот же телефон или его вариант могут дебютировать как POCO F2 в некоторые регионы вроде Индии. Вероятно, таким образом производитель планирует добиться успеха на рынке, представив максимально доступные смартфоны с различными характеристиками, дабы угодить всем пользователям.

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