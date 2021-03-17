Xiaomi Mi 11 Lite показали на рендерах

Xiaomi Mi 11 Lite активно обсуждается в новостях очень давно, однако компания еще не объявила официально дату запуска этого смартфона. Ожидается, что этот телефон поступит в вариантах 4G и 5G и мы также знаем некоторые характеристики новинки благодаря многочисленным утечкам. Более того, теперь мы можем впервые увидеть дизайн этого устройства через просочившееся в сеть изображение. Инсайдер с портала 91Mobiles поделился достаточно качественными изображениями смартфона Xiaomi Mi 11 Lite — на картинках можно увидеть фронтальную и тыльную стороны гаджета, а также три цветовых варианта оформления гаджета. Также стоит отметить, что Mi 11 Lite будет похож на Mi 11 с точки зрения размещения задней камеры. Однако он будет щеголять плоским дисплеем вместо изогнутой панели флагмана.