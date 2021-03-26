Xiaomi Mi 11 Lite получит SoC Snapdragon 732G

В программном обеспечении Device Info HW обнаружились характеристики смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, официальная презентация которого состоится уже 29 марта. Данная новинка выйдет в 4G и 5G-версиях. Итак, смартфоны оснащаются экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, флэш-памятью UFS, основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик изображения Samsung S5KGW3), 16 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX471), 8 Мп и 5 Мп, а также батареей ёмкостью 4250 мАч. Версия 4G построена на платформе Snapdragon 732G, а вариант с поддержкой мобильных сетей пятого поколения оборудован более производительной SoC Snapdragon 765G.