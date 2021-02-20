Xiaomi Mi 11 Lite засветился в базе FCC

В базе данных американского и сингапурского регуляторов FCC и IMDA обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi Mi 11 Lite 5G, который еще не был представлен официально. Согласно данным этих ведомств, аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 775G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4150 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC для бесконтактных платеже, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2, тройную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Также ожидается выход более простой версии Mi 11 Lite 4G на чипсете Snapdragon 720G.