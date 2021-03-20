Xiaomi Mi 11 Pro будет представлен 30 марта

Компания Xiaomi объявила о том, что флагманский смартфон Mi 11 Pro будет представлен 30 марта. Постер акцентирует внимание на основной камере устройства и дополнительном экране.

По предварительным данным, аппарат получит основную камеру с перископным модулем со 120-кратный зумом, главный модуль на основе крупного 50-Мп сенсора Samsung ISOCELL GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма, а также два дополнительных 48-Мп модуля, дисплей с разрешением 2К+ и частотой обновления изображения 120 Гц, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 888, а также поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядок мощностью 67 Вт.