Xiaomi Mi 11 Pro может получить необычную камеру

В сети появились новые рендеры смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, заключенного в защитный силиконовый чехол. Если на предыдущих утечках аппарат изображался с вертикально ориентированной камерой, то здесь смартфон имеет прямоугольный блок, повернутый на 90 градусов. Выглядит это несколько странно.

Что до характеристик, флагману прочат прочат AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц, скругленными по бокам кромками и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, аккумулятор на 4500 мАч, 120 Вт проводную и 80 Вт беспроводную зарядки, квадрокамеру с главным 48 Мп 1/1,32-дюймовым датчиком, а также 20 Мп, 12 Мп и 12 Мп модулями.
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