Xiaomi Mi 11 Pro получит QHD-дисплей на 120 Гц

Один из авторитетных китайских инсайдеров раскрыл некоторые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат получит экран с разрешением QHD и кадровой частотой 120 Гц. Это будет существенный прогресс, ведь Mi 10 Pro оснащается дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. При этом экран будет изогнут не так сильно, как в Huawei Mate 40 и P40 Pro, хотя предыдущие слухи прочили Mi 11 Pro изогнутый со всех четырех сторон дисплей. Также смартфон получит топовый процессор Snapdragon 875 и проводную быструю зарядку мощностью 100 или даже 120 Вт.