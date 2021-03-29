Xiaomi Mi 11 Ultra будет стоить 855 долларов

В сети появились новые подробности о смартфоне Xiaomi Mi 11 Ultra, который будет представлен уже сегодня. Аппарат получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS3.1, 6,81-дюймовый изогнутый дисплей Samsung OLED E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой MEMC и HDR10+, фронтальную камеру на 20 Мп, тройную тыльную камеру с 50-Мп датчиком Samsung ISOCELL GN2 оптического формата 1/1,12, стереодинамики Harman Kardon, защиту от воды (IP68), батарею 5000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью по 67 Вт. Цена Mi 11 Ultra составит 855, 915 и 1070 долларов в зависимости от версии.