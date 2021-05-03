Xiaomi Mi 11 Ultra приехал в Европу

Xiaomi наконец-то выпускает европейскую версию Mi 11 Ultra после того, как в марте смартфон был представлен на локальном рынке в Китае. Mi 11 Ultra — это первое флагманское предложение Xiaomi для международного рынка, и покупатели в Европе теперь могут почувствовать впечатляющие характеристики смартфона через неделю дней, то есть 11 мая. Напоминаем, что Mi 11 Ultra оснащен впечатляющей системой камер, которая, как считается, имеет самый большой сенсор для современного смартфона. Также новый флагман оснащен впечатляющим 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления и высоким разрешением, а за основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 888 5G, который настолько мощный, насколько это возможно.

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