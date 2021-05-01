Xiaomi Mi 11 Ultra скоро выйдет в Европе

Смартфон Xiaomi Mi 11 уже продается в Китае, Индии и Малайзии, а совсем скоро появится и в Европе. Если верить источникам, старт продаж флагмана в Нидерландах запланирован на 11 мая. Цена была объявлена еще в марте – 1200 евро за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В Китае аппарат оценен в 990 долларов, а в Индии и того дешевле – 935 долларов.

Напомним, что смартфон может похвастаться основной камерой с главным датчиком Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп (сенсор Sony IMX586) и 48 Мп модулем на датчике Sony IMX586 с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, дополнительным экраном на задней панели, 6,81-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1550 кд/м2, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+, а также топовым процессором Qualcomm Snapdragon 888.