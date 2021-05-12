Xiaomi Mi 11 Ultra выйдет в ЕС 20 мая

Топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra вышел в Великобритании еще неделю назад, а вот дата начала продаж устройства в Евросоюзе стала известна только сегодня. Итак, европейцы смогут приобрести флагман по цене в 1200 евро за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. При этом первые покупатели смогут бесплатно получить беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 характеризуется тыльной камерой с главным датчиком на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и 48 Мп модулем на датчике с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, дополнительным экраном на задней панели, 6,81-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1550 кд/м2, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 888 и предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на базе ОС Android 11.