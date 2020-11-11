Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro показали на фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился фотографией флагманских смартфонов Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro, намекнув на официальный анонс уже в конце этого года. Судя по снимку, стандартную модель оснастят плоским дисплеем, а вот Xiaomi Mi 11 Pro получит так называемый гиперболоидный экран с загнутыми боковыми кромками. Оба смартфона имеют врезанную в дисплей фронтальную камеру.

Что до характеристик, флагманам прочат многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп (размер пикселя 0,8 мкм) и сверхширокоугольным модулем разрешением 48 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп и восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 875 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro
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