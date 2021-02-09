Xiaomi Mi 11 обновили до стабильной версии MIUI 12.0.22

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной оболочки MIUI 12.0.22 для новенького смартфона Xiaomi Mi 11. Апдейт нацелен на исправление различных ошибок и оптимизации работы надстройки. Также обновление улучшает работу камеры. Напомним, что вчера состоялась международная презентация Xiaomi Mi 11. В Европе аппарат выйдет в черной и голубой расцветках по цене в 750 и 800 евро за версии с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Продажи начнутся уже в этом месяце. При этом все покупатели смартфона получат комплектный адаптер питания мощностью 55 Вт.