Xiaomi Mi 11 обновили до стабильной версии MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12.5 для флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Речь идет о европейской и индонезийской версиях – китайцы получили апдейт еще несколько недель назад. Прошивка исправляет ошибки MIUI 12, оптимизирует энергопотребление, снижает нагрузку на память, увеличивает скорость работы системы, а также добавляет возможность удалять системные приложения. Также апдейт несет в себе апрельский патч безопасности Android.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 может похвастаться топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 и флэш-памятью UFS 3.1, поддержкой проводной зарядки на 55 Вт и беспроводной на 50 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, а также стереодинамиками Harman/Kardon.