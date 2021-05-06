Xiaomi Mi 11 обновили до стабильной версии MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12.5 для флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Речь идет о европейской и индонезийской версиях – китайцы получили апдейт еще несколько недель назад. Прошивка исправляет ошибки MIUI 12, оптимизирует энергопотребление, снижает нагрузку на память, увеличивает скорость работы системы, а также добавляет возможность удалять системные приложения. Также апдейт несет в себе апрельский патч безопасности Android.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 может похвастаться топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 и флэш-памятью UFS 3.1, поддержкой проводной зарядки на 55 Вт и беспроводной на 50 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, а также стереодинамиками Harman/Kardon.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
Новости:
Глобальная версия Realme 8 Pro оценена в $250

На AliExpress стартовали продажи глобальной версии смартфона Realme 8 Pro, который оценен в 250 долларов ...
Смартфон Realme 8 5G получит SoC MediaTek

В базе бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Realme 8 5G, который еще не был представлен ...
Samsung Galaxy Jump обнаружен в Google Play

Компания Samsung готовится к выпуску нового смартфона под названием Galaxy Jump, так как этот смартфон вн...
Первый игровой телефон Redmi появится конце апреля

Бренд Redmi официально подтвердила, что выпустит свой первый игровой смартфон к концу апреля на чипсете M...
Новый вариант Samsung Galaxy S20 FE с 4G

У компании Samsung появился новый смартфон Galaxy S20 FE. В прошлом году компания Samsung анонсировала см...
Тонкий смартфон Vivo S9e появился в прод...
Тонкий смартфон Vivo S9e появился в прод Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Vivo S9e, который был представлен в начале этого ...
Смартфон Vivo (V2118A) с процессором Sna...
Смартфон Vivo (V2118A) с процессором SnaЗагадочный смартфон компании Vivo с номером модели V2118A появился в базе данных консоли Google Play. ...
Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C фор...
Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C форБольшинство рассмотренных за последние 2 года ноутбуков располагали только ограниченным количеством разъе...
Redmi 8A Dual получил обновление MIUI 12...
Redmi 8A Dual получил обновление MIUI 12Китайский гигант Xiaomi по разработке смартфонов выпустила обновление MIUI 12 для смартфона Redmi 8A Dual...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания в жа...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания в жаПредставляем вашему вниманию новую выживалку от студии AtomicTorch Studio, которая уже достаточно длитель...
Redmi 10X 4G начал получать обновление О...
Redmi 10X 4G начал получать обновление ОСмартфон Redmi 10X 4G был запущен в прошлом году в Китае, устройство поставлялось с MIUI 11 на базе Andro...
Samsung Galaxy M12 вышел в России...
Samsung Galaxy M12 вышел в РоссииКомпания Samsung дала старт российским продажам недорогого смартфона Galaxy M12, который уже успел стать ...
5G-смартфон iQOO U3x оценен в $190...
5G-смартфон iQOO U3x оценен в $190Компания iQOO официально анонсировала смартфон iQOO U3x, который стал её самой доступной моделью с поддер...
У Google появилось новое приложение для ...
У Google появилось новое приложение для У компании Google появилось новое приложение для сканирования документов, которое автоматически классифиц...
Samsung Galaxy M62 выйдет 3 марта...
Samsung Galaxy M62 выйдет 3 мартаОфициальный магазин Samsung на Lazada Philippines и аккаунт Samsung Malaysia в Facebook подтвердили, что ...
Redmi MAX TV 86 официально представлен...
Redmi MAX TV 86 официально представленНа мероприятии, посвященном запуску серии Redmi K40, суббренд Xiaomi также анонсировал три других продукт...
Apple и Samsung крупнейшие заказчики пол...
Apple и Samsung крупнейшие заказчики полСогласно отчетам опубликованным в сети, компания Apple сохранил свои позиции в качестве покупателя полупр...
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor