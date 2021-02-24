Xiaomi Mi 11 оказался популярен среди женщин

Компания Xiaomi поделилась довольно неожиданной статистикой продаж смартфона Xiaomi Mi 11, который был представлен в самом конце прошлого года. Флагман оказался наиболее популярным у женщин по итогам первого месяца продаж. Отмечается, что количество покупателей Xiaomi Mi 11 среди женщин в три раза больше, чем у предшественника Xiaomi Mi 10. Возможно, дело в менее консервативных расцветках по сравнению с Mi 10?

Напомним, что Xiaomi Mi 11 оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 со скоростью 6400 Мбит/с, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой Wi-Fi 6E, проводной зарядкой мощностью 60 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, стереодинамиками и тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
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