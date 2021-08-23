Xiaomi Mi 11T Pro обзавелся датой выхода

Компания Xiaomi объявила о том, что её следующая крупная презентация состоится 15 сентября. Почти никто не сомневается в том, что на мероприятии покажут флагманские смартфоны Mi 11T и Mi 11T Pro.

Старшей модели приписывают наличие пластиковой задней панели и металлического каркаса, топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 888, тыльной камеры с главным модулем разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и 5-Мп модулем для макрофотографии, фронтальной камеры разрешением 16 Мп, стереодинамиков, поддержки NFC, AMOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц, аккумулятора емкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки н а120 Вт и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5.