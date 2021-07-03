Xiaomi Mi 11T и Xiaomi Mi 11T показали на эскизах

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал эскизы, на которых, как утверждается, изображены еще не представленные официально смартфоны Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro. Обе модели получат одинаковые передние панели с врезанной селфи-камерой и узкими рамками. А вот задние панели отличаются дизайном тройных камер, в состав которых вошел перископный модуль.

Предыдущие слухи прочили Xiaomi Mi 11T Pro подэкранную камеру, поддержку сверхширокополосной технологии UWB, быстрой зарядки на 120 Вт и беспроводной на 70 Вт. Судя по эскизам, внедрение подэкранной камеры было отложено до лучших времен.
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