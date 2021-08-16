Xiaomi Mi 11T получит SoC MediaTek Dimensity 1200

Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Xiaomi Mi 11T, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, устройству прочат OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп (датчик OmniVision OV64B), 8 Мп (Sony IMX355) и модулем телефото с трехкратным оптическим зумом, а также производительную однокристальную систему MediaTek Dimensity 1200. Предполагается, что чуть раньше Redmi выпустит очень похожий смартфон, который будет отличаться датчиком основной камеры – речь идет о популярном сенсоре Samsung HM2 разрешением 108 Мп.