Xiaomi Mi 11T получит SoC MediaTek Dimensity 1200

Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Xiaomi Mi 11T, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, устройству прочат OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп (датчик OmniVision OV64B), 8 Мп (Sony IMX355) и модулем телефото с трехкратным оптическим зумом, а также производительную однокристальную систему MediaTek Dimensity 1200. Предполагается, что чуть раньше Redmi выпустит очень похожий смартфон, который будет отличаться датчиком основной камеры – речь идет о популярном сенсоре Samsung HM2 разрешением 108 Мп.

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