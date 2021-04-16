Xiaomi Mi 11X и Mi 11X Pro готовы к выходу

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфоны Xiaomi Mi 11X и Mi 11X Pro будут представлены на индийском рынке 23 апреля. Первый выйдет в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а второй в варианте на 8/256 ГБ. Сразу отметим, что речь идет о переименованных моделях Redmi K40 и Redmi K40 Pro+. Последний недавно вышел в Европе под названием Xiaomi Mi 11i.

Смартфон характеризуется 6,67-дюймовым Samsung AMOLED E4 дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, батареей ёмкостью 4520 мАч, тройной камерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686, главный), 8 Мп (сверхширик)и 5 Мп (макро), поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, модулем Wi-Fi 6E, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС Android 11 c оболочкой MIUI 12.