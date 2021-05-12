Xiaomi Mi 11i вышел в Европе

В Германии стартовали продажи смартфонов Xiaomi Mi 11i, Redmi Note 10S в версии с 6/64 ГБ памяти и Redmi Note 10 5G с 4/64 ГБ. Новинки оценены в 650, 250 и 200 евро соответственно.

Напомним, что Mi 11i является переименованным клоном выпущенного ранее в Китае Redmi K40 Pro+. Смартфон оснащается 6,67-дюймовым Samsung AMOLED E4 экраном с частотой обновления 120 Гц, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686, главный), 8 Мп (сверхширик)и 5 Мп (макро), поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, модулем Wi-Fi 6E, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной Android 11 c оболочкой MIUI 12.