Xiaomi Mi 11i выпущен на мировой рынок

Компания Xiaomi представила для глобальной аудитории серию смартфонов Mi 11 Ultra, Mi 11i и Mi 11 Lite / 5G.

Mi 11i имеет дизайн с плоским экраном и считается лучшим устройством Xiaomi с плоским экраном. Корпус сделан из стекла премиум-класса толщиной всего 7,8 мм. Также в новинке есть датчик отпечатков пальцев сбоку.

Xiaomi Mi 11i оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с перфорацией вверху. Дисплей представляет собой AMOLED-экран Samsung E4 с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и способен достигать максимальной яркости 1300 нит при меньшем энергопотреблении. Дисплей также имеет цветовую гамму DCI-P3 и поддержку HDR10 +.

Mi 11i работает на мобильной платформе Snapdragon 888, новейшем флагманском процессоре от Qualcomm. Процессор обеспечивает более высокую производительность, потребляя меньше энергии и обеспечивая сверхбыструю и надежную работу пользователя. Телефон также поставляется с 8 ГБ памяти LPDDR5 и 128/256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1.

Mi 11i оснащен тройной камерой: основная камера - это 108-мегапиксельная HD-матрица с превосходной фотографией при слабом освещении, а также сверхширокоугольная камера на 119 градусов и телемакро съемка на 5 мегапикселей.

Флагманский смартфон оснащен Dolby Atmos и двумя динамиками, что создает захватывающий звук. Xiaomi заявляет, что телефон оснащен функцией Audio Zoom, которая способна записывать четкий звук удаленных сцен, просто увеличивая объект с помощью камеры.

Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Ещё новинка получила NFC модуль для бесконтактных платежей.

Стоимость базовой версии 8 ГБ + 128 ГБ начинается с 649 евро, а версия 8 ГБ + 256 ГБ обойдется в 699 евро. Смартфон будет доступен в трех цветах: Celestial Silver, Frosty White и Cosmic Black.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11i
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