Xiaomi Mi 12 Ultra получит 144-Гц дисплей

В сети появились первые сведения о топовом смартфоне Xiaomi Mi 12 Ultra, который станет преемником довольно успешного Xiaomi Mi 11 Ultra. Итак, устройству прочат экран с соотношением сторон 16:9, максимально узкими рамками и кадровой частотой 144 Гц, многомодульную основную камеру разрешением 108 Мп, восьмиядерную платформу Snapdragon 888 Plus, батарею ёмкостью 6000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт. Выход Mi 12 Ultra ожидается в начале 2022 года. Напомним, что Xiaomi Mi 11 Ultra недавно появился в европейской продаже в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти за 1200 фунтов стерлингов.

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