Xiaomi Mi 12 могут выпустить уже в ноябре

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 12 будет представлен не в декабре, как предполагалось ранее, а уже в ноябре этого года. Утверждается, что он станет первым устройством, построенном на топовой платформе Snapdragon 898. Вполне возможно, что розничные продажи смартфона стартуют гораздо позже.

По предварительным данным, Xiaomi MI 12 получит фирменную оболочку MIUI 12.5 Enhanced Edition, LTPO-дисплей Samsung E5 с адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводную на 100 Вт.
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