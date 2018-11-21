Xiaomi Mi 5, Mi 4 и Redmi Note 3 Pro больше не будут обновляться

Компания Xiaomi официально объявила список смартфонов прошлых годов, которые больше не будут получать обновления ПО. В список попали: Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi 4, Xiaomi Mi 4C, Xiaomi Mi 4S, Xiaomi Redmi Note 3, Xiaomi Redmi Note 3 Pro.

В заявлении говорится о прекращении обновлений MIUI China ROM с 22 ноября текущего года.Последняя стабильная прошивки для Mi 5 и Redmi Note 3 Pro — MIUI 10.2, а для Mi 4, Mi 4S и Mi 4C — MIUI 10.1. Xiaomi также перестанет выпускать тестовые сборки. Последняя бета-версия MIUI для Mi 5 и Redmi Note 3 Pro имеет номер 8.11.22, а для всех остальных устройств — 8.9.14. Компания выбрала именно эти устройства, потому что некоторым из них уже больше трёх лет. Xiaomi Mi 5 вышел в 2016 года и его собратья Mi 5S и Mi 5S Plus пока ещё будут получать свежие обновления.