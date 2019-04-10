Xiaomi Mi 6, Mi Note 3 и Mi Mix 2 скоро обновят до Android 9.0 Pie

Как сообщают сетевые источники, вышедший в 2017 году смартфон Xiaomi Mi 6 скоро обновится до Android 9.0 Pie в китайской и глобальной версиях прошивок MIUI 10. Также соответствующее обновление получат модели Xiaomi Mi Note 3 и Mi Mix 2. Ранее Xiaomi Mi 6 получил обновление, добавившее разблокировку по лицу, измененную галерею изображений и улучшенную панель уведомлений. Грядущее обновление добавит полноэкранные жесты, режим повышенной производительности Game Turbo, обновленные иконки, системные звуки, адаптивный аккумулятор и прочие нововведения.

Напомним, что Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым Full HD-дисплеем, 8-Мп фронтальной камерой, 12-Мп двойной камерой с двухцветной вспышкой и четырехосевой оптической стабилизацией изображения, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев, встроенным в стекло, поддержкой NFC, портом USB Type-C, а также аккумулятором на 3350 мАч.