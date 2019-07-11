Xiaomi Mi 6 получил финальную версию MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie

Компания Xiaomi начала распространение обновления прошивки MIUI 10 на базе операционной системы Android 9.0 Pie для смартфона Xiaomi Mi 6. В апреле появились сообщения о тестовой китайской версии, а сегодня наконец была выпущена финальная стабильная версии обновления. Из нововведений отметим новую систему навигации на базе жестов, новый пользовательский интерфейс, иконки, системные звуки, адаптивную яркость и адаптивный аккумулятор. Также обновление несет в себе патч безопасности Android.

Напомним, что Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым Full HD-дисплеем, 8-Мп фронтальной камерой, 12-Мп двойной камерой с двухцветной вспышкой и четырехосевой оптической стабилизацией изображения, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев, встроенным в стекло, поддержкой NFC, портом USB Type-C, а также аккумулятором на 3350 мАч.