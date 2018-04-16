Xiaomi Mi 6X показался на новом рекламном изображении

Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение смартфона Mi 6X, который будет официально представлен 25 апреля. Судя по картинке, аппарат выйдет в новой расцветке – голубой. Что до характеристик, то TENAA приписывает устройству восьмиядерный процессор Snapdragon 626 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 506, 5,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, сдвоенную камеру на 20 Мп и 8 Мп с максимальной диафрагмой f/2,0 и f/1,8, 20 Мп фронтальную камеру с максимальной диафрагмой f/2,0, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также аккумулятор на 2910 мАч. Толщина корпуса равна 7,5 мм, а вес – 165 граммов. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 Oreo.