Xiaomi Mi 6X с 6 гигабайтами ОЗУ

В сети некоторое время назад ходили слухи о том, что смартфон Xiaomi Mi 6X получит версию на 6 гигабайт оперативной памяти, а сегодня состоялся официальный анонс и можно смело говорить о том, что гаджет удался. Это именно тот девайс, который вы хотите купить и носить в кармане, пользоваться им каждый день и получать от этого массу удовольствия. Стоимость новинки в топовой комплектации составляет 316 долларов, это очень низкая цена за смартфон с большим современным дисплеем, хорошей камерой и прочими преимуществами. Помимо этого, имеется производительная начинка, интересный дизайн корпуса, более-менее адекватная камера. Будем надеяться, что стоимость для России не сильно загнут и вы сможете пользоваться девайсом за адекватные деньги. С другой стороны, никто не мешает вам купить устройство из Китая напрямую.