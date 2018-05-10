Xiaomi Mi 7 засветился на живых фото

Китайские источники опубликовали несколько живых фотографий смартфона Xiaomi Mi 7, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, флагман получит безрамочный дизайн с вырезом в верху экрана, вертикально расположенной двойной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. На включенном экране можно заметить вкладку «Настройки», где указана оболочка MIUI 9 8.5.2 на базе Android 8.1 Oreo.

Если верить слухам, аппарат оснастят 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, топовым процессором Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графикой Adreno 630 и модулем обработки изображений Spectra 280, 6 и 8 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ встроенной памяти, сдвоенную 16 Мп основную камеру, а также аккумулятором на 4480 мАч.