Xiaomi Mi 8 Explorer Edition появится в продаже 30 июля

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Mi 8 Explorer Edition появится в продаже 30 июля. Ранее слухи прочили релиз 24 июля, но производитель опроверг эти сведения. Напомним, что Xiaomi Mi 8 Explorer Edition отличается от базовой версии «прозрачной» крышкой, сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран, и системой трехмерного сканирования лица. Цена на смартфон стартует от 545 долларов.

Xiaomi Mi 8 оснащается корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой с AI-возможностями, которую DxO Mark оценили в 105 очков (больше, чем у iPhone X), системой 3D-сканирования лица, которую не обмануть ни маской, ни распечатанной или электронной фотографией, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10.