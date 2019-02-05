Xiaomi Mi 8 Explorer Edition выходит за пределы Китая

Профильный ресурс XDA Developers сообщил о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition скоро появится в международной продаже. Упоминание соответствующей версии было найдено в коде свежей прошивки для устройств Xiaomi. Напомним, что Xiaomi Mi 8 Explorer Edition отличается от стандартной модели «прозрачной» задней панелью, сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран, и системой трехмерного сканирования лица.

Xiaomi Mi 8 оснащается корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой с AI-возможностями, а также аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой.