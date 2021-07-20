Xiaomi Mi 8 Lite обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12.5 для смартфона Mi 8 Lite, который дебютировал еще в сентябре 2018 года с предустановленной ОС Android Oreo. Пока апдейт доступен только для китайских пользователей. Отмечается, что новая оболочка расходует на 35% меньше памяти и на 25% меньше заряд батареи.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 Lite оснащается сдвоенной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 24 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 660, 6,26 дюймовым экраном с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, батареей ёмкостью 3350 мАч и сканером отпечатков пальцев.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 8 Lite
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