Xiaomi Mi 8 Youth уже можно заказать за $290

Официальная презентация смартфона Xiaomi Mi 8 Youth запланирована только на 19 сентября, однако это не мешает китайским магазинам принимать на него заказы. Речь идет о таких крупных ритейлерах, как Xiaomi Mall, Jingdong, Tmall, Xiaomi Youpin, Suning Tesco и Vipshop. Средняя цена смартфона составляет 290 долларов.

По данным TENAA, аппарат получит 6,26 дюймовый дисплей с разрешением 1080:2280 пикселей, сдвоенную камеру с основным модулем на 12 Мп, фронтальную камеру на 24 Мп, чипсет Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3350 мАч, а также предустановленную операционную систему Android Oreo с оболочкой MIUI 9. Габариты устройства составят 156,4:75,8:7,5 мм, а вес – 169 граммов.