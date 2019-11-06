Xiaomi Mi 8 получил глобальную версию MIUI 11

Еще в прошлом месяце компания Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 8. Данный апдейт был доступен только для китайской версии устройства. Сегодня стало известно, что обновление MIUI Globl 11.0.6 вышло для пользователей Xiaomi Mi 8 из России и стран СНГ. Обновление весом 1,9 ГБ основано на Android 9 Pie. Из нововведений MIUI 11 отметим обновленный пользовательский интерфейс, доработанную анимацию, новые иконки, улучшенный общесистемный темный режим и переработанную звуковую систему. Также стабильную MIUI 11 на основе уже Android 11 получил актуальный флагман Xiaomi Mi 9.