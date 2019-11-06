Xiaomi Mi 8 получил глобальную версию MIUI 11

2019-11-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 8 ; [14]
Еще в прошлом месяце компания Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 8. Данный апдейт был доступен только для китайской версии устройства. Сегодня стало известно, что обновление MIUI Globl 11.0.6 вышло для пользователей Xiaomi Mi 8 из России и стран СНГ. Обновление весом 1,9 ГБ основано на Android 9 Pie. Из нововведений MIUI 11 отметим обновленный пользовательский интерфейс, доработанную анимацию, новые иконки, улучшенный общесистемный темный режим и переработанную звуковую систему. Также стабильную MIUI 11 на основе уже Android 11 получил актуальный флагман Xiaomi Mi 9.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 8
Vivo анонсирует смартфон Vivo X30...
Vivo анонсирует смартфон Vivo X30 ...
Vivo выпустила ограниченную версию iQOO ...
Vivo выпустила ограниченную версию iQOO В ...
Обновление MIUI для Redmi Note 8 Pro...
Обновление MIUI для Redmi Note 8 Pro Xiaomi выпускает стаб...
Adobe анонсировала поддержку Ray Tracing...
Adobe анонсировала поддержку Ray TracingAbode объявила на конференции Adobe MAX, что ряд ее приложений теперь получат поддержку функций, доступны...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Watch. Л...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Watch. ЛКомпания Xiaomi показала свои умные часы и удивила пользователей набором функций данного устройства. Гадж...
Представлен планшет LG G Pad 5 10.1 за 3...
Представлен планшет LG G Pad 5 10.1 за 3Компания LG представила планшет G Pad 5 10.1, первые слухи о котором появились несколько дней назад. Итак...
Скоро Microsoft Edge выпустит новую верс...
Скоро Microsoft Edge выпустит новую версMicrosoft объявила, что скоро превратит свой браузер в движок Chromium. ...
Цена и характеристики смартфона Huawei N...
Цена и характеристики смартфона Huawei NHuawei раскрыла характеристики и цену нового смартфона Nova 6. Ожидается что он выйдет официально в декаб...


Обзор Transcend StoreJet 25C3S 1 ТБ. Внешний диск для ультрабуков и смартфоновОбзор Transcend StoreJet 25C3S 1 ТБ. Внешний диск для ультрабуков и смартфонов
Обзор Thermaltake H100 TG CA-1L4-00M1WN-02 Black. Недорогой корпус со стенкой из стеклаОбзор Thermaltake H100 TG CA-1L4-00M1WN-02 Black. Недорогой корпус со стенкой из стекла
Обзор COUGAR Aurora S. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой Обзор COUGAR Aurora S. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой
Обзор BQ 5731L Magic S. Недорогой камерофон с NFCОбзор BQ 5731L Magic S. Недорогой камерофон с NFC
Обзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK. Недорогой геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK. Недорогой геймпад для ПК
Предварительный обзор Xiaomi Mi Watch. Л...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Watch. ЛКомпания Xiaomi показала свои умные часы и удивила пользователей набором функций данного устройства. Гадж...
Обзор Walking Zombie 2. Стильная игра пр...
Обзор Walking Zombie 2. Стильная игра прСегодня речь пойдет о довольно необычном продукте, который разработчики отдают бесплатно. Однако внутри, ...
Предварительный обзор Mi TV 5 Pro. Стиль...
Предварительный обзор Mi TV 5 Pro. СтильСегодня китайская компания Xiaomi официально представила свой новый телевизор, а точнее целую линейку тел...
Обзор Felix The Reaper. Игра с юмором...
Обзор Felix The Reaper. Игра с юморомКрупные студии давно перестали радовать нас чем-то интересным, ведь они скованы бюджетом, прибылью и сетт...
Предварительный обзор MSI Modern 15. Игр...
Предварительный обзор MSI Modern 15. ИгрДавненько не было ничего нового по игровым ноутбукам и сейчас пришло время посмотреть в сторону новинки о...
Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64...
Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64Недавно компания Meizu закрыла собственный офис и фирменные магазины в России, чем вызвала большую обеспо...
Предварительный обзор Redmi TV. Шикарное...
Предварительный обзор Redmi TV. ШикарноеВ последнее время китайские производители показывают достаточно много интересных устройств, которые за св...
Предварительный обзор RedmiBook 14. Дост...
Предварительный обзор RedmiBook 14. ДостДовольно давно у нас не было обзоров на ноутбуки, так как раньше никто ничего интересного не выпускал — г...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакин...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакинСегодня мы поговорим о довольно необычном проекте, который выполнен в стильной графике, у него много инте...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G31 октября в Москве прошла презентация Meizu, которая была посвящена их возвращению на российский рынок. ...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит очень солидно и стиль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. Реаль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. РеальЖанр стратегий в последнее время умирает — на создание качественной игры нужно потратить тьму ресурсов, а...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor