Xiaomi Mi 8 получил уникальные функции

В прошлом месяце, вскоре после того, как Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11, на смартфон Mi 8 от Xiaomi энтузиастами была установлена ​​операционная система Windows 11 — это не официальный образ, конечно же, а созданная пользователями уникальная сборка. Разработка данной сборки началась вскоре после того, как эти же разработчики загрузили новую ОС на смартфон Lumia 950 XL. Более того, в новом отчете утверждается, что проект по прошивке операционной системы Windows 11 на смартфоне Xiaomi Mi 8 добился значительного прогресса. Видео, связанное с проектом, демонстрирует поддержку графического процессора, управления питанием, Wi-Fi и некоторых других функций, нормально работающих на устройстве. Впрочем, есть ещё некоторые проблемы, которые достаточно тяжело решить.

Например, все еще существуют проблемы с драйвером Bluetooth, а графический процессор не может отображать программы x64. Но мы ожидаем, что многие проблемы будут решены в ближайшие недели или месяцы, поскольку разработка продолжается. Стоит сказать, что Microsoft Lumia 950 XL и Xiaomi Mi 8 — не единственные смартфоны, работающие под управлением операционной системы Windows 11. Согласно отчету, несколько устройств на базе Qualcomm Snapdragon 845 успешно работают под управлением последней версии ОС Windows. Довольно неплохая демонстрация того, что современные устройства вполне можно использовать для того, чтобы экспериментировать с различными ОС.