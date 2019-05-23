Xiaomi Mi 8 с обновлением MIUI 10 9.5.22 получил функцию DC Dimming

Xiaomi выпустила прошивку MIUI 10 9.5.22 для прошлогоднего флагманского смартфона Xiaomi Mi 8, которая улучшает работу дисплея.

Обновление весит 324 МБ и в нём добавили технологию DC Dimming, которая управляет яркостью OLED-дисплея с помощью изменения напряжения тока. Благодаря этому пропадает мерцание экрана и уменьшается нагрузка на глаза. В ближайшее время эту функцию также получит смартфон Xiaomi Mi Mix 3.

Чтобы включить DC Dimming, надо зайти в настройки устройства, перейти в раздел «Экран» и активировать функцию Anti-Flicker. Глобальная версия выйдет чуть позже.