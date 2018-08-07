Xiaomi Mi 8x засветился на живых фото

Китайские сетевые источники поделились живыми фотографиями смартфона Xiaomi Mi 8x, которые еще не был представлен официально. На одном из снимков аппарат держит в руках исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь. Если верить источнику, смартфон получит мощный чипсет Snapdragon 710 и сканер отпечатков пальцев, интегрированный с экраном, как Mi 8 Explorer Edition. Это было бы довольно неожиданным решением для устройства среднего ценового сегмента. Также отметим вертикально расположенную двойную основную камеру и два варианта расцветки: белую и синюю. Презентация Xiaomi Mi 8x может состояться в сентябре 2018 года одновременно с флагманским Xiaomi Mi Mix 3.