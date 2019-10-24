Xiaomi Mi 9 Lite приехал в Россию

Довольно часто крупные производители смартфонов принимают хитрое решение не делать новых устройств, а просто переделывать уже успешные смартфоны под другое железо. К примеру, компания Xiaomi представила флагман Mi 9, который пользователям очень понравился и набрал популярность он достаточно быстро. Вскоре производитель решил, что было бы неплохо выпустить и более простую версию смартфона, которая будет дешевле своего оригинального собрата. Так в свет вышел Xiaomi Mi 9 Lite, который теперь привезли на территорию России и это весьма отличный продукт за 22990 рублей. Это лучшее, что можно взять за эти деньги и если вы большой фанат именно недорогих устройств от китайских компаний, то стоит обязательно обратить внимание.