Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу 9 апреля

Компания Xiaomi заключила партнерское соглашение с LINE Messenger, которое даст возможность выпустить ограниченную версию Brown Bear Mi 9 SE . На задней панели смартфона разместится логотип дружеского персонажа. Устройство будет поставляться в специальной упаковке.

Xiaomi Mi 9 SE получит 5,97-дюймовый Super AMOLED экран с водяной насечкой для 20-мегапиксельной селфи-камеры, встроенный сканер отпечатков пальцев, на задней крышке тройную камеру с 48-мегапиксельной (основной), 13-мегапиксельной (широкоугольной) и 8-мегапиксельной (телеобъективной) модулями и вспышкой, процессор Snapdragon 712, а также 3070 мАч аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки.

Смартфон выйдет ограниченным тиражом с 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти в цвете фиолетового градиента. По предварительному заказу стоимость устройства на сайте Xiaomi составляет 330 евро. В продажу Xiaomi Mi 9 SE поступит 9 апреля.