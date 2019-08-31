Xiaomi Mi 9S будет самым доступным 5G-смартфоном

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Mi 9S, который еще не был представлен официально. Утверждается, что нас ждет самый дешевый 5G-смартфон на рынке. Сейчас это звание удерживает недавно представленный Vivo iQOO Pro 5G, цена которого составляет 536 долларов. Официальный анонс Xiaomi Mi 9S ожидается в середине сентября. Смартфону также прочат топовую платформу Qualcomm Snapdragon 855 Plus, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, дисплей с разрешением 2K и оптическую стабилизацию в камере.