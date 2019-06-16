Xiaomi Mi 9T Pro (aka Redmi K20 Pro) появится в Европе

На днях Xiaomi провела европейскую презентацию смартфона Mi 9T, на которой так и не показала его Pro-версию. Все сразу же предположили, что новинка не появится в наших краях, но похоже, это не так.

Возмущённые пользователи начали «засыпать» сообщениями техподдержку, а также форум производителя. Один из операторов на вопрос, появится ли смартфон в Европе, ответил положительно. К сожалению, точную дату анонса Xiaomi Mi 9T Pro он не сообщил.

Напомним, смартфон отличается от обычного Mi 9T флагманским 7-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 855. Кроме этого, аппарат может похвастаться быстрой 27-ваттной зарядкой и основным модулем камеры Sony IMX586. Остальные спецификации новинки такие же: 6.4-дюймовый FHD+ OLED-дисплей, батарея на 4000 мАч, NFC, тройная основная камера и выезжающая фронтальная на 20 Мп.