Xiaomi Mi 9T Pro выглядит шикарно

На территории России стартовали официальные продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, который является условным флагманом. Гаджет оборудован продвинутым процессором Qualcomm Snapdragon 855, который работает на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой, 8 гигабайтах оперативной памяти и 128 гигабайтах встроенной памяти. Шикарное устройство, которое при этом может похвастаться выезжающей камерой, стильным дизайном корпуса и прочими преимуществами. Стоит такая радость всего 33 тысячи рублей, что ровно в три раза дешевле флагманов более крупных компаний. Стоит ли платить за новинку свои деньги? Да, если вы хотите именно флагман и вам не хочется отдавать за него баснословные деньги. Тогда смысл есть.