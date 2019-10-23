Xiaomi Mi 9T получил стабильную версию MIUI 11

Новое ПО получило номер сборки 11.0.2.0 и основано на ОС Android 9 Pie, но обновление до Android 10 будет чуть позже.

В прошивку добавили новый минималистичный дизайн интерфейса, шрифт Milan Pro, новые рингтоны, переработанную функцию Always-On Display, улучшенную тёмную тему, пакет функций и приложений Mi Work Suite и многое другое.

В этом месяце MIUI 11 на глобальном рынке также должны получить смартфоны Mi 9 SE, Redmi Y3, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi 7A, Mi 8 Pro, Mi 8, Mi 8 Lite, Mi MIX 3, Mi MIX 2S и POCO F1.