Xiaomi Mi 9T запустят 12 июня

2019-06-03, Автор - Anna; Продукт - Xiaomi Mi 9T ; [102]
Xiaomi запустит новый Mi 9T в следующую среду, 12 июня 2019 года. Если вы не знали, Mi 9T - это глобальная версия своего нового флагмана-убийцы серии Redmi K20. Это последний член семейства Mi 9, а также первый смартфон Xiaomi, оснащенный всплывающей селфи-камерой.

Европейский рынок получит как Mi 9T, так и Mi 9T Pro. Оба оснащены 6,39 дюймовым Full HD + AMOLED дисплеем, тройной камерой с 48-мегапиксельной основной камерой Sony IMX586 и большой батареей емкостью 4000 мАч. Mi 9T будет работать на процессоре Snapdragon 730, в то время как Mi 9T Pro получит флагманский Snapdragon 855. Будут доступны модели с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Ценник стартует от 24 990 рублей.

Комментарии:
На Apple Watch появится собственный App ...
На Apple Watch появится собственный App На конференции разработчиков WWDC 2019 Apple представила последнюю версию программной платформы watchOS 6...
У iPad появится собственная операционная...
У iPad появится собственная операционнаяIPad от Apple является самым популярным планшетом. В то время как iPad становились настоящими зверями в о...
HP предлагает аутентичные варианты отдел...
HP предлагает аутентичные варианты отделЕсли алюминий или пластик слишком традиционны, вас может заинтересовать последняя версия ноутбука HP Envy...
Опубликовано видео разборки Nubia Red Ma...
Опубликовано видео разборки Nubia Red MaПопулярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал видео разборки игрового смартфона Nubia Red Magic 3...
Смартфон Honor 9X сертифицировали в Кита...
Смартфон Honor 9X сертифицировали в КитаВ сети появились подробности о смартфоне Honor 9X, который продолжит дело очень популярной модели Honor 8...
Смартфон Nubia Red Magic 3 возглавил рей...
Смартфон Nubia Red Magic 3 возглавил рейРазработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных смартфонов, который прет...
Бюджетный смартфон Nokia 3 обновили до A...
Бюджетный смартфон Nokia 3 обновили до AКомпания HMD Global выпустила обновление до Android Pie для бюджетного смартфона Nokia 3, выпущенного в 2...
GEOZON LTE поступили в продажу...
GEOZON LTE поступили в продажуДетские умные часы — шикарное устройство, которое позволяет не только радоваться интересному устройству н...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышкаОбзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышка
Обзор BQ 6040L Magic. Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8AОбзор BQ 6040L Magic. Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8A
Обзор ORICO QSL-5U. Сетевая зарядка на 5 USB-портовОбзор ORICO QSL-5U. Сетевая зарядка на 5 USB-портов
Обзор HARPER PB-10011. Лучший Power Bank на 10000 мАчОбзор HARPER PB-10011. Лучший Power Bank на 10000 мАч
Обзор Indivo inGreed. Городской рюкзак для путешествий Обзор Indivo inGreed. Городской рюкзак для путешествий
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1Совсем скоро в продажу поступит новая камера Panasonic Lumix S1H, которая выглядит очень круто, может пох...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной ...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной Игры в виртуальной реальности для многих кажутся скучной забавой из-за того, что серьезных проектов практ...
Alcatel представила летнюю линейку смарт...
Alcatel представила летнюю линейку смартПока гиганты мобильного рынка устаивают разборки на пике инноваций, не менее ожесточенная борьба ведется ...
Искусственный интеллект создал картину...
Искусственный интеллект создал картинуИскусственный интеллект неумолимо развивается, во многих сферах превысив возможности человека. И вот на д...
Предварительный обзор Venture Ultra. Тон...
Предварительный обзор Venture Ultra. ТонСегодня мы поговорим о достаточно необычной клавиатуре под названием Venture Ultra, которая привлекла вни...
Предварительный обзор SteelSeries Apex P...
Предварительный обзор SteelSeries Apex PНа рынке игровой периферии давно не было ничего кардинально нового — производители то и дело меняют дизай...
Предварительный обзор Dell Precision 554...
Предварительный обзор Dell Precision 554Многие пользователи считают, что ноутбуки покупают исключительно для того, чтобы играть или общаться в со...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодка...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодкаСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая понравится далеко не каждому. Но, если вы любите не...
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма н...
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма нМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят достаточно дорого и когда какая-то компания показывае...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выж...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выжЯ некоторое время поиграл в Seeds of Resilience и пришел к заключению, что эта игра не стоит ваших денег....
Компания NAVITEL обновила модельный ряд ...
Компания NAVITEL обновила модельный ряд Сейчас мало какая поездка на автомобиле обходится без навигатора или видеорегистратора: первый позволяет ...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилка...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилкаНа просторах интернета только ленивый не написал об игре Dauntless, которая буквально за несколько дней с...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor