Xiaomi Mi 9T запустят 12 июня

Xiaomi запустит новый Mi 9T в следующую среду, 12 июня 2019 года. Если вы не знали, Mi 9T - это глобальная версия своего нового флагмана-убийцы серии Redmi K20. Это последний член семейства Mi 9, а также первый смартфон Xiaomi, оснащенный всплывающей селфи-камерой.

Европейский рынок получит как Mi 9T, так и Mi 9T Pro. Оба оснащены 6,39 дюймовым Full HD + AMOLED дисплеем, тройной камерой с 48-мегапиксельной основной камерой Sony IMX586 и большой батареей емкостью 4000 мАч. Mi 9T будет работать на процессоре Snapdragon 730, в то время как Mi 9T Pro получит флагманский Snapdragon 855. Будут доступны модели с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Ценник стартует от 24 990 рублей.